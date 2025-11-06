鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-06 21:22

‌



台股今 (6) 日收 27899.45 點，上漲 182.39 點或 0.66%，收復月線，成交量 4991.67 億元；三大法人合計買超 15.81 億元，其中外資賣超 51.61 億元，主要賣超玉山金 4.1 萬張，台新新光金 1 萬張，此外，有 4 檔千金股也成為外資出脫的標的。

外資賣超51億元連5賣 賣超玉山金4.1萬張最多 4檔千金股同遭出脫。(圖：shutterstock)

觀察三大法人今天籌碼動向，合計買超 15.81 億，外資賣超 51.61 億元，呈連五賣；投信由賣轉買，買超 23.52 億元；自營商由賣轉買，買超 43.9 億元。

‌



外資大舉買入旺宏 4.3 萬張，以及三檔 ETF，復華富時不動產 00712 1.4 萬張、元大高股息 0056 1.3 萬張、群益台灣精選高息 00919 1.2 萬，也敲進中信金 1.5 萬張、力積電 1.4 萬張，並買入台玻 1.2 萬張、華東 1.2 萬張，也買超三商壽 1.2 萬張、宏碁 1.0 萬張。

外資今天賣超方面大舉賣出玉山金 4.1 萬張，兩檔 ETF，元大台灣 50 0050 1.7 萬張、期街口布蘭特正 2 00715L 1.7 萬張，也賣超台新新光金 1 萬張、華榮 1 萬張、神達 1 萬張、友達 7359 張，並賣超啟碁 6933 張、京元電子 6520 張、聯電 6379 張。

台股今天收盤，仍有 26 檔 個股位列千金股中，其中有 4 檔遭外資賣超，分別出脫台積電 2097 張、群聯 1026 張，智邦 904 張，AES-KY 591 張。

投信今天買超方面大舉買入台新新光金 4148 張，也敲進精成科 3253 張、凱基金 2804 張、欣興 1520 張，並買入永豐金 1429 張、玉山金 1115 張、正文 957 張，也買超南亞科 933 張、寶成 832 張、京元電子 798 張。