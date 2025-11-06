宏碁Q3賺11.1億元 前三季EPS 0.9元 泛美營運總部主管將交棒

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-06 18:21

PC 品牌宏碁 (2353-TW) 今 (6) 日公告第三季稅後純益 11.1 億元，季增 2.3%，每股純益 0.37 元，累計前三季每股純益 0.9 元；宏碁同步公告，泛美營運總部主管將交棒，原總經理普蘭德加思特年底退休，交接之際，董事會指派蔣烜及傑爾馬諾庫伊新任共同總經理。

宏碁Q3賺11.1億元 累計前三季EPS 0.9元 泛美營運總部主管將交棒。(圖：shutterstock)

宏碁第三季營收 734 億元，季增 10.3%，年增 1.0%；毛利率 11.2%，季增 1.1 個百分點，年增 0.6 個百分點；營業利益 15.1 億元，季增 105.1%，年減 6.1%；營益率 2.1%，季增 1 個百分點，年減 0.1 個百分點。稅後純益 11.1 億元，季增 2.3%，年減 26.2%，每股純益 0.37 元。

宏碁前三季累計營收 2,012.7 億元，年增 1.3%；毛利率 10.6%，年持平；營業利益 32.8 億元，年減 30.0%；營益率 1.6%，年減 0.8 個百分點；稅後純益 27.1 億元，年減 36.5%，每股純益 0.9 元。

宏碁布局多元事業引擎的策略持續發揮動能，非電腦及顯示器事業營收佔第三季營收 33.6% 及累積前三季營收的 31.8%。海柏特已經上櫃審議委員會審議，並​獲得櫃買董​事會通過上​櫃。

宏碁同步公告，泛美營運總部總經理普蘭德加思特（Gregg Prendergast）將於年底榮退，並自 2026 年 1 月 1 日起由蔣烜（Chris Chiang）及傑爾馬諾庫伊（Germano Couy）新任共同總經理，管理北美及拉丁美洲區域，並直接向董事長暨執行長陳俊聖彙報。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示，宏碁非常感謝普蘭德加思特對於宏碁的長久貢獻，他掌舵泛美區域的產品組合​及通路策略​，並拓展了​宏碁在美洲​的銷售及品​牌地位，他也是​讓宏碁名列​全球頂尖 C​hrome​book 品​牌的重要推​手之一。

宏碁指出，蔣烜擁有豐富的產品管理及策略領導經歷。他於 2007 年加入宏碁，並自 2016 年起擔任泛美區產品及業務管​理副總，在​市場導入並​拓展科技產​品。除了管​理宏碁的廣​大產品陣容​，他也帶領​多元的跨國​區域團隊。