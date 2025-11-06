宏碁Q3賺11.1億元 前三季EPS 0.9元 泛美營運總部主管將交棒
鉅亨網記者吳承諦 台北
PC 品牌宏碁 (2353-TW) 今 (6) 日公告第三季稅後純益 11.1 億元，季增 2.3%，每股純益 0.37 元，累計前三季每股純益 0.9 元；宏碁同步公告，泛美營運總部主管將交棒，原總經理普蘭德加思特年底退休，交接之際，董事會指派蔣烜及傑爾馬諾庫伊新任共同總經理。
宏碁第三季營收 734 億元，季增 10.3%，年增 1.0%；毛利率 11.2%，季增 1.1 個百分點，年增 0.6 個百分點；營業利益 15.1 億元，季增 105.1%，年減 6.1%；營益率 2.1%，季增 1 個百分點，年減 0.1 個百分點。稅後純益 11.1 億元，季增 2.3%，年減 26.2%，每股純益 0.37 元。
宏碁前三季累計營收 2,012.7 億元，年增 1.3%；毛利率 10.6%，年持平；營業利益 32.8 億元，年減 30.0%；營益率 1.6%，年減 0.8 個百分點；稅後純益 27.1 億元，年減 36.5%，每股純益 0.9 元。
宏碁布局多元事業引擎的策略持續發揮動能，非電腦及顯示器事業營收佔第三季營收 33.6% 及累積前三季營收的 31.8%。海柏特已經上櫃審議委員會審議，並獲得櫃買董事會通過上櫃。
宏碁同步公告，泛美營運總部總經理普蘭德加思特（Gregg Prendergast）將於年底榮退，並自 2026 年 1 月 1 日起由蔣烜（Chris Chiang）及傑爾馬諾庫伊（Germano Couy）新任共同總經理，管理北美及拉丁美洲區域，並直接向董事長暨執行長陳俊聖彙報。
宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示，宏碁非常感謝普蘭德加思特對於宏碁的長久貢獻，他掌舵泛美區域的產品組合及通路策略，並拓展了宏碁在美洲的銷售及品牌地位，他也是讓宏碁名列全球頂尖 Chromebook 品牌的重要推手之一。
宏碁指出，蔣烜擁有豐富的產品管理及策略領導經歷。他於 2007 年加入宏碁，並自 2016 年起擔任泛美區產品及業務管理副總，在市場導入並拓展科技產品。除了管理宏碁的廣大產品陣容，他也帶領多元的跨國區域團隊。
宏碁提到，傑爾馬諾庫伊在拉丁美洲市場的科技產業擁有 30 年的銷售、業務拓展及領導經驗。現任宏碁拉丁美洲總經理的他具備強大的通才能力，自 2014年加入宏碁以來曾主持優化計畫並帶領多文化團隊。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 宏碁旗下安圖斯科技登場新加坡教育科技展 亮相最新AI教學解決方案
- 宏碁旗下攜手華安子公司源華智醫 以高效能AI運算推動新藥研發創新
- 宏碁上榜富比世全球最佳雇主榜單 持續打造以人為本公司文化
- 宏碁旗下安圖斯科技登場新加坡教育科技展 亮相最新AI教學解決方案
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇