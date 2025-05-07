〈聯詠法說〉Q2營收估持平 OLED TDDI將有更多機種採用
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-07 15:58
驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 今 (7) 日召開法說會，副董事長暨總經理王守仁表示，第二季中小尺寸驅動 IC 與 SOC 需求增加、大尺寸驅動 IC 則下滑，相互消長下，新台幣營收預估中位數 271 億元，約與上季相當，針對市場關注的 OLED TDDI 則看好會有更多機種導入該產品。
王守仁說，第一季因有中國補貼政策與美國關稅造成客戶提前拉貨，第二季需求已趨於平穩，將持續觀察關稅政策對全球經濟以及終端市場造成的影響。
聯詠此次法說也因為匯率波動幅度大，罕見列出美元與新台幣營收預估，以美元對新台幣匯率 32 計算，預計第二季營收為新台幣 265-277 億元，季減 2% 至季增 2%，若以美元計算則為 8.28-8.66 億美元，相比第一季營收 8.3 億美元左右成長，毛利率 37-40%，營益率 18.5-21.5%。
細分三大產品線，聯詠以新台幣營收為比較基礎，預計中小尺寸驅動 IC 將優於第一季，主要受惠手機 OLED 驅動 IC 與平板 TDDI 出貨增加，車用大致持平；SOC 需求也持續成長，主要受惠電競顯示器、智慧安防需求；大尺寸驅動 IC 則呈現下滑。
細分各應用，聯詠看好，平板、顯示器都將較上季成長，手機持平到略增，車用大致持平，筆電持平到略減，電視需求則會低於上季。
針對近期新台幣強升，王守仁說，聯詠銷進貨都以美元為計價，銷貨會因新台幣升值影響以新台幣為表現的營收，毛利率則會因短期匯率大幅升值對庫存成本造成匯差，但未來隨著匯率趨穩，對長期毛利率影響有限。
外界也關心美國關稅對聯詠出貨造成的影響，王守仁強調，聯詠目前並未直接出貨至美國，間接與美國市場相關的產品約佔營收 17%，主要以筆電、車用與電視為大宗，目前客戶訂單一切正常，未有明顯變動。
聯詠手機 OLED TDDI 日前傳出獲客戶採用，王守仁指出，客戶使用的新機種已經如期在 4 月底發表，第二季已量產出貨中，看好該產品將有助客戶產品，一是整體機構優化，包括減薄手機厚度與增加電池容量，二是觸控功耗降低，三是降低成本。
王守仁補充，OLED TDDI 的技術門檻高，尤其在觸控的抗雜訊功能，看好未來將會有更多機種導入量產。
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