中國北方稀土：人形機器人正成為稀土磁材需求成長的核心新引擎
鉅亨網編譯陳韋廷
北方稀土周一 (3 日) 在互動平台上表示，隨著人形機器人研發加速落地、商業化場景逐步拓展，人形機器人正成為稀土磁材需求增長的核心新引擎，其需求邏輯既源於稀土磁材的性能適配性，也將推動需求「量」與「質」雙升，並與現有領域形成共振。
北方稀土指出，稀土磁材是人形機器人的核心支撐材料，其優異磁性能可提升伺服電機動力效率與控制精度，滿足機器人精密關節靈活運轉需求，且稀土磁材的高能量密度特性能實現電機、感測器的小型化與輕量化，助力機器人適配多場景，應用於節能部件還能減少能耗、降低碳排放，契合綠色製造趨勢，而人形機器人多精密關節的結構，使其對稀土磁材形成剛性需求，每個關節的伺服電機均依賴稀土磁材，以在小體積下實現強扭矩輸出，保障高頻工況下的穩定表現。
北方稀土還說，中重稀土含有 12 個稀土元素：釤、銪、钆、鉿、鏑、钬、鉺、鉥、鐿、鎔、鈧、釔。白雲鄂博稀土礦的中重稀土元素配分約佔 2%，該公司目前生產的稀土產品涉及釤、钆、铽、鏑、釔、镥 6 種中重稀土元素。
中重稀土產品主要包括碳酸釤、氧化釤、碳酸富銪、氧化銪、氧化钆、氧化铽、氧化鏑、碳酸富釔、氧化钬、氧化鉺等。
與此同時，北方稀土也表示，該公司子公司信豐新利進行稀土二次資源利用業務，具備年產 4960 噸廢料回收生產能力，能夠生產中重稀土氧化物產品，而另一子公司甘肅稀土也具備中重稀土氧化物生產能力。
