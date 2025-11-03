中國北方稀土：人形機器人正成為稀土磁材需求成長的核心新引擎

北方稀土周一 (3 日) 在互動平台上表示，隨著人形機器人研發加速落地、商業化場景逐步拓展，人形機器人正成為稀土磁材需求增長的核心新引擎，其需求邏輯既源於稀土磁材的性能適配性，也將推動需求「量」與「質」雙升，並與現有領域形成共振。

北方稀土指出，稀土磁材是人形機器人的核心支撐材料，其優異磁性能可提升伺服電機動力效率與控制精度，滿足機器人精密關節靈活運轉需求，且稀土磁材的高能量密度特性能實現電機、感測器的小型化與輕量化，助力機器人適配多場景，應用於節能部件還能減少能耗、降低碳排放，契合綠色製造趨勢，而人形機器人多精密關節的結構，使其對稀土磁材形成剛性需求，每個關節的伺服電機均依賴稀土磁材，以在小體積下實現強扭矩輸出，保障高頻工況下的穩定表現。