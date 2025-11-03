鉅亨網編輯林羿君 2025-11-03 10:10

彭博引述消息人士報導，印度計畫將稀土磁鐵製造計畫的規模擴大近 3 倍，達到 700 億盧比 (7.88 億美元) 以上。以加速建立國內產能，降低對中國稀土依賴。

加速甩開中國 印度擬將稀土磁鐵計畫擴大3倍。(圖:shutterstock)

消息人士透露，這項提案目前正在等待內閣批准，相較於先前旨在確保電動汽車、再生能源和國防所需關鍵材料的 250 億盧比（2.9 億美元）計畫，可視為重大的升級。

由於掌控全球約 90% 稀土加工量 的中國，在與美國的貿易爭端中收緊了稀土出口管制，全球汽車製造商供應鏈受到衝擊，印度正與多國聯手，加速建構稀土磁鐵的供應鏈。印度總理莫迪今年初曾公開呼籲建立穩定、多元化的全球供應鏈，並警告關鍵礦物不應淪為武器。

印度這項稀土擴張計畫，與全球減少對中國依賴的努力方向一致，但面臨著資金有限、技術與專業知識不足，以及專案期程漫長等挑戰。由於國內生產在沒有補貼的情況下仍然難以獲利，國營企業正積極尋求與海外礦業公司建立合作關係。

知情人士透露，政府計畫將透過結合生產掛鉤補貼，以及資本補貼的方式，重點扶持約 5 家本土企業參與供應鏈建設。

然而，儘管中國近期已發放首批稀土磁鐵進口印度的許可證，但這些許可證尚未惠及任何印度本土企業，顯示出印度企業在國際供應鏈中的地位仍待突破。

此外，目前相關技術仍高度集中在中國。經濟高效地開採稀土是另一項挑戰，由於稀土通常與放射性元素伴生，因此往往會帶來環境風險。