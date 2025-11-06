search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 玉山金(2884)10月營收81.54億元年增率高達55.11％

鉅亨網新聞中心


玉山金(2884-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣81.54億元，年增率55.11%，月增率1.72%。

今年1-10月累計營收為759.03億元，累計年增率18.88%。

最新價為29.95元，近5日股價上漲0.33%，相關金融保險上漲0.04%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-32131 張
  • 外資買賣超：-26859 張
  • 投信買賣超：-6222 張
  • 自營商買賣超：+950 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 81.54億 55% 2%
25/9 80.15億 17% -3%
25/8 82.48億 7% -1%
25/7 83.64億 6% 12%
25/6 74.72億 23% 1%
25/5 74.22億 8% 9%

玉山金(2884-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報10月營收玉山金

相關行情

台股首頁我要存股
玉山金29.95-1.16%
美元/台幣30.940-0.05%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

偏弱
玉山金

60%

勝率

#空頭吞噬

偏弱
玉山金

60%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty