營收速報 - 玉山金(2884)10月營收81.54億元年增率高達55.11％
今年1-10月累計營收為759.03億元，累計年增率18.88%。
最新價為29.95元，近5日股價上漲0.33%，相關金融保險上漲0.04%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-32131 張
- 外資買賣超：-26859 張
- 投信買賣超：-6222 張
- 自營商買賣超：+950 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|81.54億
|55%
|2%
|25/9
|80.15億
|17%
|-3%
|25/8
|82.48億
|7%
|-1%
|25/7
|83.64億
|6%
|12%
|25/6
|74.72億
|23%
|1%
|25/5
|74.22億
|8%
|9%
玉山金(2884-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
