search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 洋華(3622)10月營收1.86億元年增率高達56.33％

鉅亨網新聞中心


洋華(3622-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣1.86億元，年增率56.33%，月增率8.81%。

今年1-10月累計營收為14.80億元，累計年增率4.68%。

最新價為55.6元，近5日股價上漲0.91%，相關光 電 業下跌-2.69%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+56 張
  • 外資買賣超：+52 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 1.86億 56% 9%
25/9 1.71億 33% 6%
25/6 1.82億 35% 31%
25/5 1.39億 -38% 20%
25/4 1.15億 1% 6%
25/3 1.09億 -2% 14%

洋華(3622-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為觸控面板之製造與銷售。高壓交連PE電力電纜附屬器材之製造與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報10月營收洋華

相關行情

台股首頁我要存股
洋華55.6+0.00%
美元/台幣30.950-0.01%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty