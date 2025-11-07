【股市焦點】 FED降息預期變動 新光證券：聚焦這兩種投資思維
今年 10 月 29 日，聯準會宣布降息 1 碼並結束縮表，這是五年來首次明確的政策轉向。降息當晚，美國 10 年期公債殖利率自 4.35% 急跌至 3.95%，美元指數同步滑落至 101 附近。短線的行情像是「寬鬆循環啟動」的宣言。
然而不到一週，殖利率回升到 4.1%，美元指數反彈至 103 以上。市場的情緒從樂觀轉為觀望，因為投資人開始檢視降息背後的邏輯——是預防性調整，還是景氣降溫的反映？
新光證券表示，在債券市場裡，這樣的拉鋸意味著資金重新評估「安全資產的報酬」。降息確實降低了短期資金成本，但長端利率不願大幅下行，代表投資人仍保留對通膨與財政支出的戒心。
新光證券指出，台股的資金流動方向也出現短線調整。外資在 10 月底一週淨流入台股 460 億元，但隔週開始轉為小幅減碼。台幣由 30.67 元貶至 30.93 元，反映出外資在股與債之間的權衡。對新興市場而言，這樣的再平衡期往往伴隨資金停留時間縮短、波動增加。
新光證券認為，外資買盤仍集中在半導體龍頭與高息電子。以台積電（2330）為例，10 月底至 11 月初股價區間約 1460～1500 元。市場對其 AI 需求長線看好，但當美債殖利率回升、美元轉強時，外資的評價模型立即收斂。估值敏感度極高的權值股，在這種環境下容易出現短線震盪。
降息標誌著政策週期翻頁，市場卻選擇用價格告訴我們：資金正在重新尋找支 點。
