鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-07 10:31

漢康 - KY(7827-TW) 為加速創新產品全球臨床開發以及商務開發 (BD) 授權，董事會通過重大人事任命案，在執行長 (CEO) 之下設置總裁一職，由董事暨資深臨床顧問陸英明接任，負責統籌各項新藥的 BD 與全球授權，並兼任醫療長，負責推動各產品的臨床開發與藥證註冊，同時也接掌美國漢康執行長。

漢康加速推進全球臨床與商務拓展，陸英明出任總裁兼醫療長。(圖：shutterstock)

漢康指出，陸英明擁豐富的臨床運營、新藥授權談判與全球融資經驗，此項任命有助漢康加速推動全球臨床與商務拓展。

陸英明在美國有多年的生物製藥經驗，曾任職於拜耳 (Bayer、百健 (Biogen) 及 Spark Therapeutics(羅氏製藥旗下基因治療子公司) 等公司的臨床開發與醫學事務副總監、資深總監及副總經理等管理職位。之後，應聘擔任復宏漢霖的醫療長 (CMO)，其後，受邀擔任紐福斯生物及輝大基因等全球知名生技製藥公司的 CEO。

此外，陸英明累計在歐美、巴西、俄羅斯、印度、澳洲、日本及中國等地提交超過 250 份的新藥臨床試驗相關文件 (clinical regulatory documents) 的申請 (filing)，及成功參與多個新藥上市許可 (NDA/BLA/MAA) 的遞交申請，並主導或參與多達 22 項產品的獲准上市。