鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估上修至0.05元，預估目標價為127.5元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.03元上修至0.05元，其中最高估值1.26元，最低估值-0.33元，預估目標價為127.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值1.26(1.26)20.9815.02
最低值-0.33(-0.33)5.444.26
平均值0.21(0.17)10.279.04
中位數0.05(0.03)10.038.87

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值65,084,000148,453,000173,466,530
最低值57,819,00085,928,00082,252,000
平均值60,888,350110,911,330112,838,700
中位數61,037,000112,114,220105,965,980

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS-1.64-2.44.727.4
營業收入
(單位：新台幣千元)		34,131,66729,892,30656,952,27585,604,158

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

