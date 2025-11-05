鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估上修至0.05元，預估目標價為127.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.03元上修至0.05元，其中最高估值1.26元，最低估值-0.33元，預估目標價為127.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|1.26(1.26)
|20.98
|15.02
|最低值
|-0.33(-0.33)
|5.44
|4.26
|平均值
|0.21(0.17)
|10.27
|9.04
|中位數
|0.05(0.03)
|10.03
|8.87
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|65,084,000
|148,453,000
|173,466,530
|最低值
|57,819,000
|85,928,000
|82,252,000
|平均值
|60,888,350
|110,911,330
|112,838,700
|中位數
|61,037,000
|112,114,220
|105,965,980
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|-1.64
|-2.4
|4.72
|7.4
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|34,131,667
|29,892,306
|56,952,275
|85,604,158
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
