鉅亨速報 - Factset 最新調查：安信龍(AIZ-US)EPS預估上修至18.42元，預估目標價為250.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對安信龍(AIZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由17.82元上修至18.42元，其中最高估值23.23元，最低估值17.54元，預估目標價為250.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值23.23(18.75)23.0825.7422.2
最低值17.54(17.54)19.421.2922.2
平均值19.35(17.94)20.6722.6322.2
中位數18.42(17.82)20.1621.9122.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值127.93億134.52億140.54億138.54億
最低值126.36億130.86億136.18億138.54億
平均值127.15億133.03億138.57億138.54億
中位數127.31億133.47億138.54億138.54億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.9922.835.0511.9514.46
營業收入100.84億101.88億101.93億111.32億118.78億

詳細資訊請看美股內頁：
安信龍(AIZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

