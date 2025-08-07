search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：安信龍(AIZ-US)EPS預估上修至17.15元，預估目標價為238.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對安信龍(AIZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.62元上修至17.15元，其中最高估值17.8元，最低估值15.37元，預估目標價為238.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值17.8(17.2)21.421.47
最低值15.37(15.37)18.7520.21
平均值16.99(16.46)19.6720.72
中位數17.15(16.62)19.420.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值127.06億134.34億136.80億
最低值124.97億129.37億134.68億
平均值126.13億131.37億135.66億
中位數126.23億131.00億135.51億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.9922.835.0511.9514.46
營業收入100.84億101.88億101.93億111.32億118.78億

詳細資訊請看美股內頁：
安信龍(AIZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

