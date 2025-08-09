鉅亨速報 - Factset 最新調查：安信龍(AIZ-US)EPS預估上修至17.7元，預估目標價為238.00元
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對安信龍(AIZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由17.15元上修至17.7元，其中最高估值17.8元，最低估值15.37元，預估目標價為238.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.8(17.8)
|21.4
|21.5
|最低值
|15.37(15.37)
|18.75
|20.21
|平均值
|17.17(16.99)
|19.81
|20.91
|中位數
|17.7(17.15)
|19.85
|20.98
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|127.06億
|134.34億
|136.80億
|最低值
|124.97億
|129.37億
|134.68億
|平均值
|126.07億
|131.36億
|135.66億
|中位數
|126.15億
|131.00億
|135.51億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.99
|22.83
|5.05
|11.95
|14.46
|營業收入
|100.84億
|101.88億
|101.93億
|111.32億
|118.78億
詳細資訊請看美股內頁：
安信龍(AIZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
