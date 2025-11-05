〈玉山金併三商壽〉黃男州：RBC回到200%資本缺口不大 拚維持穩定現金股利原則

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-05 22:39

玉山金控 (2884-TW) 與三商美邦人壽 (2867-TW) 董事會今 (5) 日通過合意併購案，將以每 0.2486 股玉山金換發 1 股三商壽股票方式進行全數換股。外界關注三商壽資本缺口問題，玉山金董事長黃男州坦言，要回到 RBC 200% 金額不大，但要先與主管機關溝通，他強調，玉山每年獲利穩健成長，會先以獲利及保單釋出 CSM 來支應，現金增資只是備案；至於股利政策方面，他表示，會朝「穩定的現金股利」方向來發放，維持一定的金額，同時也要平衡未來幾年金控發展所需資金，並參考同業發放情形。

玉山金控董事長黃男州(中)親自說明併購三商美邦人壽案。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

黃男州去年拋出金控 2.0 觀點，繼併購保德信投信後，又成功結親三商壽。他指出，玉山金控原已具備銀行、證券二大事業版圖，投信今年甫入列，唯獨欠缺保險事業，若能整合保險、銀行、證券、投信四大業務，將使整體金融生態更完整、綜效更明顯。「我們一直認為在適當的時機補上保險版圖，是金控邁向全方位發展的必要一步，當前正是併購的最佳時機。」

台灣保險業明年將接軌 IFRS 17 與新一代清償能力制度 TW-ICS，並以 15 年過渡期協助壽險公司健康轉型；同時，外匯價格變動準備金制度上路，加上美國利率走降，將有利整體壽險業經營環境改善，黃男州認為，「現在是台灣保險業邁向健康經營的重要轉折點」。

外界關切三商壽資本需求，他坦言，短期內需補足至 RBC 200% 的缺口，金額並不大，但仍須與主管機關溝通，不便提供詳細數額；中長期則要配合 ICS 新制過渡措施，持續補充資本，這也是所有壽險業者都必須面對的課題，以玉山來說，會希望用獲利或每年賣出保單增加的 CSM 來補缺口。

至於是否考慮用現金增資方式來補三商壽的資本？黃男州坦言，不保證永遠不會現增，但同時有在思考未來是否先用特別股的方式增資，不要稀釋到普通股股利，這也是一個方向，他重申現增只是備案，會以獲利、CSM 補充資本為主。

許多投資人最關心未來股利政策是否受影響，黃男州表示，今年配發每股 1.2 元現金股利，去年也是 1.2 元，但從今年前 10 月稅後純益來看，累計已達 293.3 億元，年成長 31%，顯見玉山金獲利能力不斷提升，他強調，未來股利政策還是以現金股利為主，朝向穩定的現金股利發放為原則，但也要能夠支持金控成長茁壯的資金，達到一個平衡，不過，最終要交由董事會、股東會來決定。