鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-05 20:05

‌



達運光電Q3 EPS 0.4元 新任營運長戴家欣推動下一階段營運成長。(圖：shutterstock)

戴家欣表示，達運光電將以「傳承 X 創新共榮」為核心精神，延續過去穩健經營的基石，創造企業以更年輕、更數位化的視角，推動產品策略、全球業務佈局，迎向下一個十年成長的新局。

‌



達運光電新任營運長戴家欣在學期間專攻電子電機、同時修習經濟學，學歷跨足工、商領域，在學期間進入達運光電美國子公司 ACI Communications 實習直到畢業，累積超過 5 年的海外經驗，歷練涵蓋研究開發、行銷與管理等多面向。返台服役後，旋即投入集團國際業務，負責全球市場營運、經營管理美國子公司 ACI。

達運光電第三季營收 3.5 億元，季增 20.0%，年減 9.6%；毛利率 37.0%；稅後純益 3,763 萬元，季增約 50%，年增 536.6%，每股純益 0.4 元；前三季累計營收 10.0 億元，年減 28.0%；毛利率 34.0%；稅後純益 4,083 萬元，年減 75.6%，每股純益 0.43 元。

達運光電指出，在新台幣匯率波動因素干擾減緩下，第三季較第二季營收、獲利皆有明顯的大幅成長，且智慧聯網 AIoT 應用的業績比重拉高至 50％，包括國防、電信營運商等產業客戶針對 AI 影像辨識、國防物聯網等相關服務訂單需求的貢獻，為公司營運帶來良好的支撐。

達運光電指出，目前在手訂單來看，兩大業務訂單出貨排程與接單動能明確，一方面，配合主要北美大型電信運營商針對 DOCSIS 升級，從 1.2GHz 升級至 1.8GHz 等相關設備的更新與擴充需求，技術升級的訂單已完成客戶嚴苛的驗證。