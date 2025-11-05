鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-05 19:58

TPU(熱塑性聚氨酯) 廠八貫 (1342-TW) 今 (5) 日公告第 3 季自結財報與 10 月營收，八貫表示，下半年因原物料採購擴大採新價格，降低第 3 季採購成本，也受惠台幣回穩，第 3 季稅後純益繳出 1.06 億元，季增 52.22％、年減 6.96%，單季每股稅後純益為 1.34 元。另為維護股東權益，八貫決議自明 (6) 日起 2 個月，將執行 1 億元購買庫藏股。

八貫Q3降低成本、業外挹注獲利季增52.22％ 明日起執行庫藏股。(圖:八貫提供)

八貫第 3 季營收為 6.14 億元、季減 12.99%、年增 2.4%，但受益於降低採購成本，帶動第 3 季毛利率回升至 27％、季增 1.1 個百分點、年減 5.6 個百分點；營業利益約 1.02 億元、季減 17.73%、年減 28.3%；營益率約 17.6% 與上季相仿、年減約 6 個百分點；稅後純益 1.06 億元、季增 52.22％、年減 6.96%。

八貫表示，第 3 季看起來，本業維持穩健獲利表現，且新台幣匯率逐步回落，公司受惠業外匯兌收益約 2,077 萬元。累計前 3 季營收達 21 億元、年增 14.54％，營業利益 3.89 億元，較去年同期略減 4.42%，主要因第 2 季業外匯兌損失高達 6,200 多萬元，使前 3 季稅後純益為 3.17 億元、年減 15.99%，EPS 4.02 元。

另八貫也宣布，今日經董事會決議通過，為維護公司信用及股東權益，執行庫存股案，將自申報日起 2 個月內 (2025 年 11 月 6 日 - 2026 年 1 月 4 日) 於集中交易市場，買回每股 80.1-96.2 元之區間，買回公司股份 1 億元。