交換器板需求強推高技Q3賺回逾半個股本 1-9月EPS達9.52元
鉅亨網記者張欽發 台北
PCB 廠高技 (5439-TW) 今 (5) 日公布最新營收資訊，2025 年第三季稅後純益達 5.31 億元，賺贏上半年總和，季增 2.06 倍，年增 126 倍，每股純益達 5.71 元，1-9 月稅後純益 8.85 億元，年增 2.81 倍，每股純益達 9.52 元。
高技 1-9 月營收 68.73 億元，超過去年一整年，毛利率 22.11%，年增 6.81 個百分點，稅後純益 8.85 億元，年增 2.81 倍，每股純益達 9.52 元。
PCB 廠高技自 2024 年下半年營運回升跡象明顯，全年稅後純益 3.27 億元，每股純益達 3.51 元，同時，高技強勢業績並延伸到 2025 年第三季，第四季市場需求仍殷切。
PCB 廠高技目前四大應用產品線包括電工、網通、車用及半導體，其中並以網通應用出貨較佳。高技產能以台灣為主，以 5.6 億元買下公司附近 1293.49 坪土地及廠區，進行產能擴充。預計今年資本支出 10 億元。
高技今年買下的新增桃園龜山廠區，包括 1293.49 坪土地及 1941.08 坪廠房，爲 3 層樓建築，一樓爲射出成型廠，高技現承租 2 樓廠房使用於 PCB 後段製程，在原業主有意出售的情況下，以 5.6 億元買下整個廠區， 供擴充使用。
AI 伺服器的高度需求不僅推升類股的市場交易熱度，同時，各廠也加速擴張與市場籌資腳步，高技及金像電 (2368-TW) 競相以擴張營運規模。
