台胞證「隨到隨辦」口岸增至百個 大陸促兩岸民間融合

2025-11-06

大陸國家移民管理局日前發布公告，自 2025 年 11 月 20 日起，將可簽發一次有效台灣居民來往大陸通行證（台胞證）的口岸範圍由現有 58 個增加至 100 個。

（圖：Shutterstock）

據《第一財經》報導，大陸國務院台辦發言人周三（5 日）在例行記者會上表示，根據政策，如果台灣同胞沒有提前辦理台胞證，想來一次「說走就走的旅行」，只要帶上自己的台灣地區出入境證件和身份證，就可以從世界各地乘坐飛機、輪船直抵大陸，在入境口岸提交辦證申請，30 分鐘內即可拿到一張一次入出境有效台胞證。

「憑借這張證件，就可以在大陸遊玩 3 個月。如果覺得 3 個月還不夠，可以順便在大陸任意縣級以上出入境管理部門申辦一張 5 年有效期的卡式台胞證。」

該發言人說，台灣同胞也可通過台灣當地旅行社代辦卡式台胞證，持證台灣同胞可在證件有效期內隨時來往大陸。對於從未來過大陸的「首來族」，不僅辦證免費，還有上千個景區可以免門票遊覽。

綜合開發研究院（中國 · 深圳）企業與市場研究中心副主任鄭天騁指出，這一政策看似只是一個辦證便利提升，實質上是兩岸民間融合一次重要戰略升級。從經濟上來看，此舉將帶來三方面的好處。

首先，此舉有望提升台灣同胞往來大陸的客流量。過去前來大陸的台灣同胞以商務及探親為主，今後可能轉為以體驗加休閒為主，讓台灣同胞前來大陸的人次更多，停留時間更長，日均消費更高。

其次，有望延長台灣同胞在大陸的消費鏈條。像長三角的醫療、醫美服務，各地的文創、電競、娛樂等業態，都是年輕人喜歡的消費場景，它們對台灣同胞來講也有較強吸引力。

第三，有望吸引台灣同胞駐足大陸。一旦卡式台胞證普及，將使台灣同胞來大陸長期居住的門檻，低於去很多其他國家和地區。大陸在居住、育兒、養老等方面的性價比優勢凸顯。