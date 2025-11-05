慧洋-KY 10月獲利年增近7成 看散裝前景轉「樂觀積極」
鉅亨網記者王莞甯 台北
散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (5) 日公布 10 月合併營收為 17.18 億元，年增 1.71%，自結稅前盈餘 8.35 億元，年增 68%，每股盈餘 (EPS)1.12 元，累計前 10 月稅前盈餘 26.85 億元，年減 49.11%，EPS 3.6 元，慧洋指出，中國恢復對美國採購大豆、穀物和鐵礦砂等原物料，可望進一步帶動散裝航運補運潮，散裝前景「轉趨樂觀積極」。
由於 10 月適逢北美穀物出貨傳統旺季，慧洋單月營業利益 6.24 億元，營業利益率高達 36%，10 月另有處分 1 艘海岬型 (Capesize) 舊船，認列處分利益約 800 萬美元。
慧洋說明，10 月延續北美穀物收成傳統運輸旺季，散裝運價穩定維持在旺季水準，即便美中雙方互相徵收港口費，對整體航運市場影響甚微，隨著川習會後美中貿易戰休兵，中國恢復對美國採購大豆、穀物和鐵礦砂等原物料，可望進一步帶動散裝航運補運潮，使全球貿易市場信心回升、散裝前景轉趨樂觀積極。
在船隊布局上，慧洋 10 月下旬有名村造船打造的輕便型 (39,165 DWT, 船名: Paiwan Brave)NOx 第三期環保節能船加入營運，並已簽訂長期穩定租賃合約，慧洋強調，將專注營運巴拿馬極限型 (Panamax) 以下中小型船舶，持續汰舊換新以強化船隊競爭力。
