〈台股盤後〉AI泡沫化憂慮再起 台積電重摔3% 指數跌399點守住月線
鉅亨網記者劉玟妤 台北
AI 再度掀起泡沫化憂慮，電子權值股今 (5) 日紛紛回檔，早盤一度大跌逾 700 點，最低跌至 27373.05 點，盤中跌幅收斂，在台積電走弱下，終場仍跌 399.5 點或 1.42%，以 27717.06 點作收，雖無力收復 5 日線，但力守月線，成交量 5894.7 億元。
市場擔憂 AI 估值過高導致泡沫化，美股四大指數昨 (4) 日 全數收黑，台積電 ADR(TSM-US) 也跌逾 3%，同步拖累台股今天殺聲隆隆，台積電 (2330-TW) 今天跌破 1500 元，終場跌 45 元或 2.99%，收 1460 元。
至於其他電子權值股表現，雖台積電走跌，但鴻海 (2317-TW) 及聯發科 (2454-TW) 力守紅盤，雙雙漲逾 1%，廣達 (2382-TW) 小漲 0.7%，不過台達電 (2308-TW) 跌 0.82%，日月光 (3711-TW) 則跌逾 1%。
AI 族群今天大多疲軟，代工廠緯創 (3231-TW) 跌逾 1%，緯穎 (6669-TW) 跌逾 3%，英業達 (2356-TW) 跌逾 1%，仁寶 (2324-TW) 也小跌 0.77%。散熱與機殼族群方面，AMAX-KY(6933-TW) 跌逾 4%，尼得科超眾 (6230-TW) 跌逾 3%，迎廣 (6117-TW)、晟銘電 (3013-TW) 也都跌逾 1%。
網通族群今天也臉綠，智邦 (2345-TW)、明泰 (3380-TW) 跌逾半根停板，耀登 (3138-TW)、仲琦 (2419-TW) 跌逾 2%，友勁 (6142-TW)、中磊 (5388-TW)、智易 (3596-TW) 則跌逾 1%。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股開盤〉台積電重挫、權值股也不買帳 崩跌逾700點失守月線
- 〈台股開盤〉台積電重挫、權值股也不買帳 崩跌逾700點失守月線
- 三大法人賣超115億元 外資回防記憶體族群買超第一名爲旺宏
- 〈台股盤後〉PCB、記憶體股震盪 創28554點歷史高後拉回跌218點破5日線
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇