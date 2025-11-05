search icon



〈台股盤後〉AI泡沫化憂慮再起 台積電重摔3% 指數跌399點守住月線

鉅亨網記者劉玟妤 台北


AI 再度掀起泡沫化憂慮，電子權值股今 (5) 日紛紛回檔，早盤一度大跌逾 700 點，最低跌至 27373.05 點，盤中跌幅收斂，在台積電走弱下，終場仍跌 399.5 點或 1.42%，以 27717.06 點作收，雖無力收復 5 日線，但力守月線，成交量 5894.7 億元。 

cover image of news article
AI泡沫化憂慮再起，台積電領跌台股跌399點收27717點。(圖：shutterstock)

市場擔憂 AI 估值過高導致泡沫化，美股四大指數昨 (4) 日 全數收黑，台積電 ADR(TSM-US) 也跌逾 3%，同步拖累台股今天殺聲隆隆，台積電 (2330-TW) 今天跌破 1500 元，終場跌 45 元或 2.99%，收 1460 元。 


至於其他電子權值股表現，雖台積電走跌，但鴻海 (2317-TW) 及聯發科 (2454-TW) 力守紅盤，雙雙漲逾 1%，廣達 (2382-TW) 小漲 0.7%，不過台達電 (2308-TW) 跌 0.82%，日月光 (3711-TW) 則跌逾 1%。 

AI 族群今天大多疲軟，代工廠緯創 (3231-TW) 跌逾 1%，緯穎 (6669-TW) 跌逾 3%，英業達 (2356-TW) 跌逾 1%，仁寶 (2324-TW) 也小跌 0.77%。散熱與機殼族群方面，AMAX-KY(6933-TW) 跌逾 4%，尼得科超眾 (6230-TW) 跌逾 3%，迎廣 (6117-TW)、晟銘電 (3013-TW) 也都跌逾 1%。 

網通族群今天也臉綠，智邦 (2345-TW)、明泰 (3380-TW) 跌逾半根停板，耀登 (3138-TW)、仲琦 (2419-TW) 跌逾 2%，友勁 (6142-TW)、中磊 (5388-TW)、智易 (3596-TW) 則跌逾 1%。 

相關行情

台股首頁我要存股
台積電1460-2.99%
仁寶32.1-0.77%
聯發科1330+1.14%
廣達289.5+0.70%
台達電967-0.82%
日月光投控235-1.67%
緯創137.5-1.08%
緯穎4165-3.14%
英業達43.55-1.69%
艾瑪斯-KY206.5-4.40%
尼得科超眾136-3.55%
迎廣78.9-1.25%
晟銘電122.5-1.21%
智邦1045-9.13%
明泰29.65-6.02%
耀登90.1-2.91%
仲琦23.55-2.28%
友勁9.71-1.92%
鴻海247+1.23%
智易198.5-1.24%
中磊84.3-1.86%
台積電ADR294.05-3.55%

