〈台股盤後〉AI泡沫化憂慮再起 台積電重摔3% 指數跌399點守住月線

AI 再度掀起泡沫化憂慮，電子權值股今 (5) 日紛紛回檔，早盤一度大跌逾 700 點，最低跌至 27373.05 點，盤中跌幅收斂，在台積電走弱下，終場仍跌 399.5 點或 1.42%，以 27717.06 點作收，雖無力收復 5 日線，但力守月線，成交量 5894.7 億元。