南俊獲輝達GB系列導軌出貨推升10月營收2.32億元登頂
鉅亨網記者張欽發 台北
南俊國際 (6584-TW) 在伺服器應用需求今年起大幅升溫挹注，公司今 (5) 日公布最新營收資訊，2025 年 10 月營收以 2.32 億元改寫歷史新高，月增 11.53%，年增 26.34%，1-10 月營收 19.54 億元，年增 23.86%。
南俊國際的 10 月營收走高創新紀錄，主要在 10 月因輝達 GB 系列導軌開始少量出貨，展望第四季營運，法人估因 GB 產能持續改善，預計營收可望逐月再向上走高。
南俊國際在伺服器營收持續提升、新產品帶動下，2025 年下半年毛利率可望持續優化。
南俊國際 2025 年第二季 6.01 億元，營收伺服器導軌占營收比重已達 52%，毛利率 32.5%，季增 2.32 個百分點，年增 8.21 個百分點，單季稅後純益 838 萬元，每股純益 0.13 元 。其中認列匯率損失金額為 7032 萬元。南俊國際 2025 年上半年營收 11.01 億元，毛利率 31.45%，年增 6.82 個百分點，上半年稅後純益 7367 萬元，年減 24.31%，每股純益 1.12 元。
