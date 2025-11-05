鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-11-05 06:00

AI 歌手 Xania Monet 憑藉一首絲滑的 R&B 單曲《How Was I Supposed to Know？》成功登上 Billboard 電台榜單，這是榜上首次出現 AI 歌手的作品，由於歌曲火熱，還獲得一份價值 300 萬美元的唱片合約，在音樂產業掀起了軒然大波，葛萊美天后 SZA 更怒批是「貶低音樂」。

AI歌手殺進Billboard榜！樂壇炸鍋：人類靈魂被演算法取代？(圖:截自SPOTIFY)

Monet 的快速爆紅歸功於其「AI + 真人」的混合創作模式。其幕後推手是來自密西西比州的女詩人瓊斯（Telisha Nikki Jones），負責詞曲創作並利用 Suno AI 平台將其轉換成歌曲，再加入真人錄音進行打磨，以低成本、高效率的產出模式吸引了業界目光。

‌



然而，Monet 在商業上的巨大進展，在樂壇引發了強烈抵制。葛萊美得主 SZA 怒批 AI「貶低我們的音樂」；R&B 歌手 Kehlani 亦質疑這筆交易不尊重音樂產業中人類藝術家傾注的辛勞與情感。

此外，搖滾樂團 Holding Absence 主唱 Lucas Woodland 憤怒表示，他們被模仿自身音樂風格的「AI 克隆樂團」在 Spotify 上的收聽量超越，直言這是「令人心寒、也很侮辱人」的現象。

這場爭議的核心在於 AI 能否複製人類藝術家所具備的獨特靈魂與真情實感。歌手 Emily Portman 指出，AI 生成的歌曲儘管「毫無瑕疵」，卻聽起來「空洞而完美」，缺乏真正人類創作投入才能產生的「人性的迴響」。

儘管爭議不斷，AI 音樂的趨勢已無法逆轉。著名製作人 Timbaland 便是堅定支持者，他將此新流派稱為「A-Pop」，並認為 AI 是創作者的「擴大器」，能將以往數月的工作縮短至兩天。

同時，巴西一項研究證實，在類似圖靈測試的盲測中，聽眾已難以區分 AI 與人類創作的歌曲，顯示 AI 音樂的品質正快速迭代。