鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-03 18:13

‌



中工 (2515-TW) 今 (3) 日發表聲明指出，中工已收到堡新投資股份有限公司 (寶佳集團成員) 內部人申報作業，其以禿鷹掠奪方式短時間內大量取得本公司股權，持股已逾一成，此舉已引發市場與公司治理之疑慮，中工並保留相關法律權益。

中工：寶佳集團成員堡新投資「禿鷹式」取得中工股權逾10%。(鉅亨網記者張欽發攝)

中工指出，因政治事件，在京華城司法訴訟案正在法院審理之際，造成外部勢力及有心人士覬覦本公司經營權，影響本公司長期發展策略與經營自主，對此中工保留相關法律權益。

‌



中工指出， 中工堅守誠信治理、資訊透明與永續經營之信念，面對市場劇烈變化，本公司將依法採取必要行動，勢必捍衛公司治理與維護全體利害關係人之權益。中工司目前營運一切正常，並將即時向利害關係人提供相關資訊。

中工目前股本爲 153.09 億元，依中工財報顯示，截至 6 月底的中工每股淨值爲 14.19 元，股價長期低於每股淨值，而本波段中工股價自 11.15 元起漲，到今天收盤報 15.65 元，漲幅達 40.35%。

中工目前股本爲 153.09 億元，最大的董事持股爲中石化 (1314-TW) 的 10.74%。

市場人土指出，中工的重要資產除近期公告以總價 12 億元，售出「陶朱隱園」的 17 樓戶及 4 個車位，中工預估此一交易案的處分利益爲 1.18 億元外，中工還有在新北市雲宇宙 AI 園區，預計在 2026 年季取得使照。

中工在台北市信義區的「陶朱隱園」豪宅建案，規劃爲地上 21 層，每戶 300 坪、共 40 戶，最初市場傳出單戶要價 18 億元、每坪 600 萬元。但到了今年，中工喊出「正式開賣」，並表示將以符合市場行情的價格進入市場銷售。