鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)EPS預估下修至0.51元，預估目標價為48.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.58元下修至0.51元，其中最高估值0.7元，最低估值0.28元，預估目標價為48.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.7(0.72)
|1.43
|1.48
|1.72
|最低值
|0.28(0.28)
|0.33
|0.48
|1.23
|平均值
|0.52(0.57)
|0.74
|0.97
|1.48
|中位數
|0.51(0.58)
|0.69
|0.95
|1.48
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23.70億
|30.16億
|37.83億
|36.95億
|最低值
|22.98億
|25.21億
|27.95億
|34.86億
|平均值
|23.44億
|28.17億
|33.55億
|35.90億
|中位數
|23.46億
|28.31億
|33.10億
|35.90億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.07
|-0.58
|-0.32
|-0.11
|0.53
|營業收入
|0.00
|2.72億
|5.27億
|8.72億
|14.77億
詳細資訊請看美股內頁：
Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
