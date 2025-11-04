search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：帕蘭提爾科技(PLTR-US)EPS預估上修至0.7元，預估目標價為198.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對帕蘭提爾科技(PLTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.64元上修至0.7元，其中最高估值0.78元，最低估值0.6元，預估目標價為198.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.78(0.71)1.31.73
最低值0.6(0.6)0.720.98
平均值0.69(0.65)0.931.26
中位數0.7(0.64)0.91.21

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值44.43億68.64億95.54億
最低值37.69億51.51億69.84億
平均值42.40億59.30億80.79億
中位數42.16億57.79億78.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.65-0.27-0.180.100.21
營業收入10.93億15.42億19.06億22.25億28.66億

詳細資訊請看美股內頁：
帕蘭提爾科技(PLTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

