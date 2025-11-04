鉅亨速報 - Factset 最新調查：帕蘭提爾科技(PLTR-US)EPS預估上修至0.7元，預估目標價為198.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對帕蘭提爾科技(PLTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.64元上修至0.7元，其中最高估值0.78元，最低估值0.6元，預估目標價為198.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.78(0.71)
|1.3
|1.73
|最低值
|0.6(0.6)
|0.72
|0.98
|平均值
|0.69(0.65)
|0.93
|1.26
|中位數
|0.7(0.64)
|0.9
|1.21
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|44.43億
|68.64億
|95.54億
|最低值
|37.69億
|51.51億
|69.84億
|平均值
|42.40億
|59.30億
|80.79億
|中位數
|42.16億
|57.79億
|78.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.65
|-0.27
|-0.18
|0.10
|0.21
|營業收入
|10.93億
|15.42億
|19.06億
|22.25億
|28.66億
詳細資訊請看美股內頁：
帕蘭提爾科技(PLTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
