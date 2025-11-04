search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：帕蘭提爾科技PLTR-US的目標價調升至198元，幅度約20%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對帕蘭提爾科技(PLTR-US)提出目標價估值：中位數由165元上修至198元，調升幅度20%。其中最高估值255元，最低估值50元。

綜合評級 - 共有29位分析師給予帕蘭提爾科技評價：積極樂觀7位、保持中立18位、保守悲觀4位。

帕蘭提爾科技今(4日)收盤價為207.18元。近5日股價上漲20%，標普指數下跌0.34%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股PLTR市場預估目標價

帕蘭提爾科技207.18+3.35%

