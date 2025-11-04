電影《大賣空》本尊Burry下重手！Scion將80%持股做空Palantir與輝達 AI泡沫要破？

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-04 17:20

‌



最新監管文件顯示，因電影《大賣空》聲名鵲起的知名投資人 Michael Burry 正將其對 AI 泡沫的警告轉化為實際行動，他旗下資管公司 Scion 約 80% 持股集中在做空 AI 熱潮的兩大標誌性公司，分別是數據分析公司 Palantir(PLTR-US) 與 AI 晶片巨頭輝達 (NVDA-US) ，押注規模之大引發市場高度關注。

電影《大賣空》主角下重手！Burry用80%持股做空Palantir與輝達 AI泡沫要破？（圖：Shutterstock）

Burry 近日在 X 平台上發布神祕貼文，並在文中引用《戰爭遊戲》與《大賣空》的經典台詞稱：「有時我們看到泡沫，有時可以採取行動，有時唯一制勝策略就是不參與遊戲。」

‌



Burry 暗示，當前 AI 投資回報過低，類似網路泡沫時期光纖資本支出過度，許多主要 AI 公司將重蹈覆轍。

提前兩周公佈的 13F 文件則證實 Burry 的「行動」。Scion 針對 AI 明星公司 Palantir 的看跌選擇權價值達 9.12 億美元，約 500 萬股，針對輝達的看跌選擇權名義價值 1.86 億美元，但文件上未揭露選擇權實際支付權利金、行使價及到期日等關鍵細節。

Burry 積極做空 Palantir 跟輝達已面臨帳面損失，因為在 9 月 30 日 13F 文件基準日截止後，Palantir 與輝達股價均大幅上漲，意味著 Burry 的空頭部位已承受實質虧損，除非他已平倉止損。

Burry 策略與 2008 年次貸危機前如出一轍。當時他透過信用違約交換 (CDS) 做空房市，如今則瞄準被視為「市場狂熱」的 AI 資產，試圖複製成功。

Scion 的投資組合呈現明顯分化，一部分是小規模傳統持股，包括 Bruker、Lululemon 等公司，另一半則由選擇權構成，主要核心便是針對 Palantir 與輝達的賣權。

儘管 Burry 的行動被部分市場觀察人士解讀為「頭部信號」，但歷史經驗提醒時機至關重要。2008 年危機前，他提前大約兩年佈局空頭，雖最終成功，但高昂的持有成本曾令其瀕臨絕境。此外，他 2023 年 1 月也曾警告「賣出」後市場反而反彈，此次做空自 9 月 30 日披露以來也面臨虧損。