鉅亨速報 - Factset 最新調查：科沃(QRVO-US)EPS預估上修至6.36元，預估目標價為105.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對科沃(QRVO-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.21元上修至6.36元，其中最高估值6.75元，最低估值5.73元，預估目標價為105.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.75(7.21)
|8.35
|9.05
|8.45
|最低值
|5.73(5.35)
|6.4
|7.15
|8.45
|平均值
|6.34(6.24)
|7.05
|8.22
|8.45
|中位數
|6.36(6.21)
|6.89
|7.93
|8.45
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|38.43億
|39.75億
|43.04億
|42.22億
|最低值
|36.53億
|36.72億
|39.47億
|42.22億
|平均值
|37.65億
|38.74億
|40.70億
|42.22億
|中位數
|37.77億
|38.71億
|40.43億
|42.22億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.32
|9.26
|1.00
|-0.72
|0.58
|營業收入
|40.15億
|46.46億
|35.69億
|37.70億
|37.19億
詳細資訊請看美股內頁：
科沃(QRVO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
