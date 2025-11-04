search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：科沃(QRVO-US)EPS預估上修至6.36元，預估目標價為105.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對科沃(QRVO-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.21元上修至6.36元，其中最高估值6.75元，最低估值5.73元，預估目標價為105.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.75(7.21)8.359.058.45
最低值5.73(5.35)6.47.158.45
平均值6.34(6.24)7.058.228.45
中位數6.36(6.21)6.897.938.45

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值38.43億39.75億43.04億42.22億
最低值36.53億36.72億39.47億42.22億
平均值37.65億38.74億40.70億42.22億
中位數37.77億38.71億40.43億42.22億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS6.329.261.00-0.720.58
營業收入40.15億46.46億35.69億37.70億37.19億

詳細資訊請看美股內頁：
科沃(QRVO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

