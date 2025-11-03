盤中速報 - 費城半導體大漲1.6%，報7344.52點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間03日10:30，費城半導體上漲115.86點（或1.6%），暫報7344.52點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.85%
- 近 1 月：+9.09%
- 近 3 月：+30.77%
- 近 6 月：+64.4%
- 今年以來：+43.95%
焦點個股
費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領漲。安可(AMKR-US)上漲5.14%；美光科技(MU-US)上漲5%；輝達(NVDA-US)上漲2.76%；芯源系統(MPWR-US)上漲2.06%；科林研發(LRCX-US)上漲1.88%。
部分成分股表現相對疲軟，和康電訊(MTSI-US)下跌1.65%；安森美半導體(ON-US)下跌1.26%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌0.92%；科磊(KLAC-US)下跌0.47%；科沃(QRVO-US)下跌0.35%。
