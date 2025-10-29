盤中速報 - 費城半導體大漲2.07%，報7343.58點
截至台北時間29日09:30，費城半導體上漲148.86點（或2.07%），暫報7343.58點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.2%
- 近 1 月：+13.93%
- 近 3 月：+25.41%
- 近 6 月：+69.86%
- 今年以來：+43.28%
焦點個股
費城半導體成分股以泰瑞達(TER-US)領漲。泰瑞達(TER-US)上漲18.58%；科沃(QRVO-US)上漲5.74%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲3.43%；輝達(NVDA-US)上漲3.42%；美光科技(MU-US)上漲3.4%。
部分成分股表現相對疲軟，高通(QCOM-US)下跌3.54%；英特格(ENTG-US)下跌2.77%；艾司摩爾(ASML-US)下跌0.71%；德州儀器(TXN-US)下跌0.41%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌0.32%。
