鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲2.07%，報7343.58點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間29日09:30，費城半導體上漲148.86點（或2.07%），暫報7343.58點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+5.2%
  • 近 1 月：+13.93%
  • 近 3 月：+25.41%
  • 近 6 月：+69.86%
  • 今年以來：+43.28%

焦點個股


費城半導體成分股以泰瑞達(TER-US)領漲。泰瑞達(TER-US)上漲18.58%；科沃(QRVO-US)上漲5.74%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲3.43%；輝達(NVDA-US)上漲3.42%；美光科技(MU-US)上漲3.4%。

部分成分股表現相對疲軟，高通(QCOM-US)下跌3.54%；英特格(ENTG-US)下跌2.77%；艾司摩爾(ASML-US)下跌0.71%；德州儀器(TXN-US)下跌0.41%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌0.32%。

