鉅亨速報 - Factset 最新調查：福泰製藥(VRTX-US)EPS預估上修至18.39元，預估目標價為481.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對福泰製藥(VRTX-US)做出2025年EPS預估：中位數由18.03元上修至18.39元，其中最高估值19.15元，最低估值17.49元，預估目標價為481.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.15(18.83)
|25.6
|29.9
|33.16
|最低值
|17.49(16.84)
|17.97
|19.17
|20.97
|平均值
|18.4(17.99)
|20.47
|22.9
|25.12
|中位數
|18.39(18.03)
|20.2
|22.65
|25.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|121.64億
|151.09億
|163.28億
|183.53億
|最低值
|118.94億
|119.38億
|118.23億
|125.82億
|平均值
|119.90億
|131.91億
|143.53億
|155.76億
|中位數
|119.84億
|131.22億
|142.82億
|154.82億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|10.29
|9.01
|12.82
|13.89
|-2.08
|營業收入
|62.09億
|76.04億
|87.48億
|98.39億
|109.84億
詳細資訊請看美股內頁：
福泰製藥(VRTX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：福泰製藥VRTX-US的目標價調降至500元，幅度約3.29%
- 盤中速報 - 福泰製藥(VRTX-US)大跌13.32%，報409.36美元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fabrinet(FN-US)EPS預估上修至13.05元，預估目標價為462.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BP公司(BP-US)EPS預估下修至2.77元，預估目標價為37.25元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇