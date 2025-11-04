鉅亨速報 - Factset 最新調查：福泰製藥(VRTX-US)EPS預估上修至18.39元，預估目標價為481.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共24位分析師，對福泰製藥(VRTX-US)做出2025年EPS預估：中位數由18.03元上修至18.39元，其中最高估值19.15元，最低估值17.49元，預估目標價為481.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值19.15(18.83)25.629.933.16
最低值17.49(16.84)17.9719.1720.97
平均值18.4(17.99)20.4722.925.12
中位數18.39(18.03)20.222.6525.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值121.64億151.09億163.28億183.53億
最低值118.94億119.38億118.23億125.82億
平均值119.90億131.91億143.53億155.76億
中位數119.84億131.22億142.82億154.82億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS10.299.0112.8213.89-2.08
營業收入62.09億76.04億87.48億98.39億109.84億

詳細資訊請看美股內頁：
福泰製藥(VRTX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

