攸泰明年營運好轉 無人機布局擴大延伸至機器人應用
鉅亨網記者彭昱文 台北
工業電腦廠攸泰科技董事長簡民智 (6928-TW) 表示，明年受惠海事需求回升，營運狀況將好轉，在無人機布局也持續發酵，未來更將延伸至無人船、以及人形機器人等應用。
簡民智表示，攸泰主要供應控制器以及無人機中的飛控模組，目前國內外都有合作客戶；而國防部預計在 2026 至 2027 年間採購 4.87 萬台無人機，標案金額上看 500 億元，吸引國內多家業者積極爭取，攸泰也可望同步受惠。
簡民智進一步指出，攸泰無人機不只布局空中無人機，要擴大到全域無人載具，像是無人船、機器狗，甚至人形機器人都是發展方向；而攸泰也是智慧機器人應用 SIG 成員之一，未來將從機器人控制器開產品切入布局。
攸泰也積極將 AI 導入產品解決方案中，簡民智表示，在偵蒐或巡檢任務中， AI 可在前端完成辨識、過濾與決策，提升任務效率，整合公司的無人載具控制器、韌性通訊，可以提供完整的無人系統解決方案，而非單一硬體供應商。
營運來看，簡民智認為，疫情後需求一度放緩並消化庫存，但今年已逐步回穩，明年預期回到正常水準，加上無人機、衛星通訊相關布局逐步發酵，目標明年營收目標重回 30 億元水準。
