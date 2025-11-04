APSCC年會首度登台 攸泰攜20國代表探討低軌衛星合作新模式
鉅亨網記者彭昱文 台北
亞太衛星通訊理事會 (APSCC) 年會今 (4) 日首度在台灣登場，由攸泰科技以地主會員身份爭取主辦，匯聚全球逾 20 國衛星與太空產業領袖、政策決策者及研究機構代表，共同探討低軌衛星商轉、AI 通訊整合與國際合作新模式。
攸泰董事長簡民智也以「Connecting the Dots, Shaping the Future」為題發表主題演講，提出結合 AI 與衛星通訊打造「無所不在的連結」產業願景，並強調台灣正從製造基地升級為全球太空產業的系統整合夥伴。
APSCC 主席 Terry Bleakley 指出，台灣兼具 ICT、製造與通訊整合能量，攸泰是推動台灣太空產業國際化的重要橋樑。攸泰並率領 17 位國際衛星公司高層拜會經濟部產發署與數位發展部，洽談太空產業中長期布局與投資合作。
攸泰在年會展區以「Ubiquitous Connectivity」為主題，展示多項 AI 衛星通訊解決方案，包括 Marlin GMDSS 衛星終端、Mobile Gateway 行動閘道器及多款強固型 AI 運算裝置，應用橫跨海事、救災、交通與國防任務。
此外，攸泰與工研院合作開發「多軌衛星自動切換 Simulation 技術」，可在 GEO 與 LEO 衛星間自動切換最佳連線，強化偏遠地區與移動任務通訊穩定性。資策會則協助台灣業者與國際衛星組織建立合作平台，並與攸泰合辦學生工作坊，推動青年太空教育與國際人才交流。
攸泰表示，APSCC 2025 象徵 AI 與衛星融合正式啟動，公司將持續結合 AI 運算、低軌通訊與地面設備，攜手政府與國際夥伴打造具競爭力的衛星生態鏈，助台灣成為亞太太空通訊核心節點。
