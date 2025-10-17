任天堂火力全開！Switch 2首年產量直衝2500萬台 再造遊戲神機

鉅亨網編輯林羿君 2025-10-17 10:12

任天堂要求供應商在 2026 年 3 月底前生產多達 2,500 萬台 Switch 2，此舉將創下該公司遊戲機的首年銷量新高，超越前代 Switch 已在全球遊戲界創下的頂尖紀錄。

彭博引述消息人士報導，任天堂正要求製造夥伴加緊生產，以滿足即將到來的假期和新年需求。任天堂已於 2024 年底左右開始組裝 Switch 2，但可能會在關鍵的假日購物季後，根據實際需求調整最終產量。

消息人士指出，目前任天堂極可能輕鬆超越分析師預計的本會計年度 1,760 萬台銷量，更遠高於公司公開的保守預期。根據組裝夥伴的出貨估算，任天堂本會計年度預計可售出約 2,000 萬台 Switch 2，剩餘主機將轉為下年度庫存。

這項宏大的生產計畫，顯示顯示出這家電玩巨頭正全力以赴，力保其旗艦設備取得成功，並避免重蹈競爭對手的覆轍。任天堂的未來繫於這款定價 450 美元的 Switch 2 能否成功，為確保其快速起步，該公司已將 6 月上市時的行銷預算增加了一倍多。

受到 Switch 2 破紀錄銷量提振，任天堂股價在過去一年中上漲了 50% 以上。儘管近期股價從高點回落，但預計下月發布財報時，公司季度營收仍將增長 68%。許多分析師預計，屆時任天堂將調升包括 Switch 2 在內的年度預測。