任天堂傳增產Switch 2 首年衝2500萬台 廣宇受惠
鉅亨網記者彭昱文 台北
日本任天堂 (Nintendo) 新一代遊戲機 Switch 2 熱銷，任天堂傳出要求供應商在 2026 年 3 月底前生產多達 2500 萬台 Switch 2，鴻海 (2317-TW) 旗下廣宇 (2328-TW) 為 Switch 2 的 PCB 主要供應商，將同步受惠。
彭博引述消息人士報導，任天堂因應即將到來的假期和新年需求，要求製造夥伴加緊生產 Switch 2，目標在明年 3 月前生產 2500 萬台，較公司最初預估的 2026 財年出貨 1500 萬台高出 6-7 成。
廣宇表示，目前遊戲機客戶需求強勁，且動能可望延續到明年第一季，PCB 業務主要生產中心中國煙台廠稼動率維持高檔，後續將持續配合客戶需求調整產能出貨。
廣宇表示，雖然美國關稅政策不確定性因素仍在，但今年營收及獲利成長目標不變，公司也持續推動產品與市場多元化轉型、擴大人形機器人布局，併購歐洲徑向電機廠預計在第四季完成交易。
