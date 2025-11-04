信錦Q3純益季增近3成 前三季EPS 2.98元
鉅亨網記者彭昱文 台北
軸承廠信錦 (1582-TW) 今 (4) 日公告第三季財報，在業外挹注下，稅後純益 1.56 億元，季增 29.6%、年減 28.2%，每股純益 1.09 元；累計前三季稅後純益 14.42 億元，年減 46%，每股純益 2.98 元。
信錦表示，在新產品、新客戶拓展有成，加上低軌衛星 (LEO) 的專案項目持續增加，及 AI PC 預期帶動明年整體 PC 市場的復甦下，即便面對總體環境變化帶來的挑戰，信錦企業對未來的展望持審慎樂觀。
而為因應全球供應鏈轉型的趨勢，信錦將持續強化越南、泰國等東南亞據點產能布局，並依據客戶需求彈性調整公司在全球的產能配置，同時，公司也持續投入新應用與新產品開發，包含捲收 / 折疊裝置、移動式顯示器底座及低軌衛星相關精密組件等領域，深化既有產品的延伸應用，以提升新客戶滲透率。
信錦第三季營收 21.66 億元，持平上季、年減 12.2%；毛利率 23.3%，持平上季、年減 2.9 個百分點；營業利益 1.72 億元，季減 11.2%、年減 54.4%；營益率 7.9%，季減 1.1 個百分點、年減 7.4 個百分點。
信錦說明，今年以來受到地緣政治與總體經濟不確定性的影響，終端消費需求呈現保守態勢，不過，在業外收入的貢獻下，單季稅後純益仍優於上季。累計信錦前三季營收 65.64 億元，年減 8.2%；毛利率 24.3%、年減 5.4 個百分點、營業利益 6.43 億元，年減 42%、營益率 9.8%，年減 5.7 個百分點。
