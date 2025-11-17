鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-17 17:20

中國私募股權機構對國際消費品牌的併購熱潮正持續升溫，瑞幸 (LK-US) 最大股東大鈸資本近日被爆出正評估競購英國咖啡連鎖品牌 Costa 咖啡，這一動作若成行，將與瑞幸的出海業務形成顯著協同，攪動全球咖啡市場格局。

瑞幸咖啡最大股東出手！大鈸資本10億英鎊競購Costa 要打造全球咖啡帝國？（圖：Shutterstock）

大鈸資本由前華平投資亞太區總裁黎輝創立，管理規模約 70 億美元，最成功的戰績是對瑞幸咖啡的投資。自 2018 年起注資，2020 年瑞幸財務造假危機中主導重組，助其起死回生。瑞幸全球門市目前超過 2.6 萬家，大鈸仍以 31.3% 持股穩坐最大股東，並由黎輝出任董事長。

大鈸此次競購 Costa，正值後者因業績下滑估值回落至約 10 億英鎊之際，較 2018 年可口可樂 39 億英鎊收購價大幅縮水。

若收購成功，大釩將同時掌控瑞幸的中國市場優勢與 Costa 的國際供應鏈及品牌力，形成「1+1>2」效應。

大鈸欲收購 Costa 並非孤例。紅杉中國近期正深度談判收購義大利奢華運動鞋品牌 Golden Goose，CPE 源峰近日也宣布與漢堡王成立合資公司，持股 83%，博裕投資則以至多 60% 股權拿下星巴克中國業務營運權。

上述一系列動作顯示，中國頂尖私募股權業者正從財務投資轉向深度產業整合。

國際品牌為何此時出售中國業務，安宏資本李晰分析，中國本土品牌的數位化、精細化管理能力形成競爭壓力，部分國際品牌決策鏈長、成本控制弱，選擇出售中國業務或轉為小股東。

對中國私募股權而言，這些品牌自帶消費者認知與供應鏈壁壘，現金流穩健、分紅可期，是不可多得的優質資產。

大鈸資本對 Costa 的佈局更重視長期策略價值。消費產業穩健性強、百年品牌頻現的特性，使其成為抗週期的熱門族群。

業內人士指出，Costa 估值處於低谷，被收購後將藉助瑞幸的數位化經驗降本增效，同時以 Costa 的國際資源反哺瑞幸出海，財務回報與策略協同兼具。

目前，迪卡儂、哈根達斯等品牌也正在醞釀出售中國業務，標誌著國際品牌剝離中國資產從「雷聲大」轉向「雨點小」。

對私募股權機構而言，挑戰在於必須深度參與經營而非純財務投資，必須理性篩選出符合自身資源的標的。