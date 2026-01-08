保瑞美國一級ADR正式掛牌交易 盛保熙：對股價只會好不會壞
鉅亨網記者劉玟妤 台北
保瑞 (6472-TW) 今 (8) 日宣布，其發行的美國 Level 1 ADR(一級 ADR)於美東時間 1 月 7 日正式掛牌交易，為台灣首家以無新股發行架構銜接國際資本市場的上市公司。董事長盛保熙表示，這是保瑞在資本市場國際化布局的重要里程碑，並認為「對股價只會好不會壞。」
保瑞指出，此次發行的一級 ADR 交易代碼為 BORAY，以每單位一級 ADR 表彰保瑞普通股 0.2 股，總表彰單位上限不超過已發行股份總數 10%。而保瑞此次發行的一級 ADR 張數固定，約 1.2 萬張。
盛保熙表示，透過美國一級 ADR 計畫，保瑞的股票可正式在美國展開跨市場交易，並可藉此提升潛在買方與市場的關注度，使長線投資人、醫療產業專業投資人與國際一般投資人更容易參與，也有助提升股東流通性與保瑞在全球資本市場的能見度。而過去國際製藥廠商如羅氏集團 (Roche) 與龍沙集團 (Lonza) 皆透過此方式，吸引美國與國際機構基金。
除提升資本市場能見度，盛保熙也指出，由於目前美國公司員工人數達 1500 位，已超過台灣員工數，認為此次發行美國一級 ADR，讓員工持有股票，可望強化員工認同與參與感，提升公司組織向心力與長期承諾。
