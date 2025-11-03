想把1萬變大？8大公股銀搶客登記普發現金 祭iPhone 17、6萬刷卡金等優惠大禮包
鉅亨網記者張韶雯 台北
財政部國庫署今（3）日宣布，「全民 + 1 政府相挺」普發現金登記入帳管道將於 11 月 5 日 開放網路登記。為響應政策並服務民 a 眾，財政部所屬的 八家公股銀行 積極響應，紛紛祭出包含現金、刷卡金、高價 3C 產品與點數回饋等多項限時加碼優惠，其中合庫與華銀的 iPhone 17 抽獎活動最受矚目，合庫並推出刷卡送 8 萬刷卡金活動。
公股銀行針對「登記入帳」與「ATM 領現」兩種方式，推出豐富的獎項，涵蓋現金、刷卡金、手機及紅利點數，各家的亮點整理如下：
|銀行
|主要領取方式
|最吸睛獎項
|其他重點優惠
|華南銀行
|登記入帳
|iPhone 17 (256GB) 10 台
|贈送 Line Points 點數，薪轉戶加碼抽獎。
|合庫銀行
|ATM 領現
|iPhone 17 (256GB) 5 台
|登記入帳 / 領現後刷卡滿額抽高額刷卡金（最高 8 萬）。
|彰化銀行
|登記入帳
|6 萬元刷卡金 (1 名)
|數位帳戶抽柴寶幣，基金定期定額手續費優惠。
|兆豐銀行
|登記入帳
|10,000 元刷卡金 (1 名)
|搭配兆豐卡消費滿額享抽獎資格。
|第一銀行
|登記入帳 / ATM 領現
|台灣 Pay 紅利點數 10 萬點 (5 名)
|ATM 領現抽 mo 幣。
|臺灣銀行
|登記入帳
|最高 500 元回饋金
|新開立數位帳戶完成任務享回饋。
|土地銀行
|ATM 領現
|台灣 Pay 金融卡紅利點數 8 萬點 (等值 8,000 元，共 10 名)
|ATM 領現即享抽獎資格。
|臺企銀行
|登記入帳 / ATM 領現
|現金 2 萬元 (3 名)
|總計抽出 510 名中獎人。
國庫署提醒，民眾可依個人便利性選擇登記或領現方式，公股行庫提供的加碼活動獎項內容豐富，鼓勵多加利用。詳細活動辦法與限制條件，建議直接洽詢各公股銀行的官方網站查詢。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 萬元放大數 小七、Pi 拍錢包這樣消費回饋超過10%
- 電商雙11獲加持 富邦媒：大家電出現換機熱潮
- 普發1萬怎麼領最賺？臺銀數存登記最高500元回饋+2.075%高利 土銀ATM再抽8千大紅包
- 普發1萬發放時程落槌！財長鬆口：這3種人第一批領 11月上旬「直接入帳」
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告