search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

想把1萬變大？8大公股銀搶客登記普發現金 祭iPhone 17、6萬刷卡金等優惠大禮包

鉅亨網記者張韶雯 台北


財政部國庫署今（3）日宣布，「全民 + 1 政府相挺」普發現金登記入帳管道將於 11 月 5 日 開放網路登記。為響應政策並服務民 a 眾，財政部所屬的 八家公股銀行 積極響應，紛紛祭出包含現金、刷卡金、高價 3C 產品與點數回饋等多項限時加碼優惠，其中合庫與華銀的 iPhone 17 抽獎活動最受矚目，合庫並推出刷卡送 8 萬刷卡金活動。

cover image of news article
把1萬變10萬？8大公股銀登記普發現金「搶客」iPhone 17、6萬刷卡金等優惠一表看。（圖: shutterstock)

公股銀行針對「登記入帳」與「ATM 領現」兩種方式，推出豐富的獎項，涵蓋現金、刷卡金、手機及紅利點數，各家的亮點整理如下：


銀行 主要領取方式 最吸睛獎項 其他重點優惠
華南銀行 登記入帳 iPhone 17 (256GB) 10 台 贈送 Line Points 點數，薪轉戶加碼抽獎。
合庫銀行 ATM 領現 iPhone 17 (256GB) 5 台 登記入帳 / 領現後刷卡滿額抽高額刷卡金（最高 8 萬）。
彰化銀行 登記入帳 6 萬元刷卡金 (1 名) 數位帳戶抽柴寶幣，基金定期定額手續費優惠。
兆豐銀行 登記入帳 10,000 元刷卡金 (1 名) 搭配兆豐卡消費滿額享抽獎資格。
第一銀行 登記入帳 / ATM 領現 台灣 Pay 紅利點數 10 萬點 (5 名) ATM 領現抽 mo 幣。
臺灣銀行 登記入帳 最高 500 元回饋金 新開立數位帳戶完成任務享回饋。
土地銀行 ATM 領現 台灣 Pay 金融卡紅利點數 8 萬點 (等值 8,000 元，共 10 名) ATM 領現即享抽獎資格。
臺企銀行 登記入帳 / ATM 領現 現金 2 萬元 (3 名) 總計抽出 510 名中獎人。

國庫署提醒，民眾可依個人便利性選擇登記或領現方式，公股行庫提供的加碼活動獎項內容豐富，鼓勵多加利用。詳細活動辦法與限制條件，建議直接洽詢各公股銀行的官方網站查詢。

文章標籤

財政部普發現金普發1萬公股銀行優惠數位帳戶登記入帳

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數28334.59+0.36%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


      Empty
      Empty