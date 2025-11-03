想把1萬變大？8大公股銀搶客登記普發現金 祭iPhone 17、6萬刷卡金等優惠大禮包

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-03 18:27

財政部國庫署今（3）日宣布，「全民 + 1 政府相挺」普發現金登記入帳管道將於 11 月 5 日 開放網路登記。為響應政策並服務民 a 眾，財政部所屬的 八家公股銀行 積極響應，紛紛祭出包含現金、刷卡金、高價 3C 產品與點數回饋等多項限時加碼優惠，其中合庫與華銀的 iPhone 17 抽獎活動最受矚目，合庫並推出刷卡送 8 萬刷卡金活動。

把1萬變10萬？8大公股銀登記普發現金「搶客」iPhone 17、6萬刷卡金等優惠一表看。（圖: shutterstock)

公股銀行針對「登記入帳」與「ATM 領現」兩種方式，推出豐富的獎項，涵蓋現金、刷卡金、手機及紅利點數，各家的亮點整理如下：

銀行 主要領取方式 最吸睛獎項 其他重點優惠 華南銀行 登記入帳 iPhone 17 (256GB) 10 台 贈送 Line Points 點數，薪轉戶加碼抽獎。 合庫銀行 ATM 領現 iPhone 17 (256GB) 5 台 登記入帳 / 領現後刷卡滿額抽高額刷卡金（最高 8 萬）。 彰化銀行 登記入帳 6 萬元刷卡金 (1 名) 數位帳戶抽柴寶幣，基金定期定額手續費優惠。 兆豐銀行 登記入帳 10,000 元刷卡金 (1 名) 搭配兆豐卡消費滿額享抽獎資格。 第一銀行 登記入帳 / ATM 領現 台灣 Pay 紅利點數 10 萬點 (5 名) ATM 領現抽 mo 幣。 臺灣銀行 登記入帳 最高 500 元回饋金 新開立數位帳戶完成任務享回饋。 土地銀行 ATM 領現 台灣 Pay 金融卡紅利點數 8 萬點 (等值 8,000 元，共 10 名) ATM 領現即享抽獎資格。 臺企銀行 登記入帳 / ATM 領現 現金 2 萬元 (3 名) 總計抽出 510 名中獎人。