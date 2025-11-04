鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-04 11:40

全球科學研究人才流動格局生變之際，日本試圖以資金與平台優勢，在美歐競爭中突圍，為本土科技發展注入新動能。根據日媒最新報導，為抓住美國政策變動動機遇填補全球科研人才競爭缺口，日本文部科學省正推動完善體系，吸引優秀海外研究人員赴日展開研究。

全球人才戰升級！趁川普趕留學生 日本砸1000億日元要接收逾百位科研人員（圖：Shutterstock）

日本《讀賣新聞》周一 (3 日) 報導，美國政府近期收緊留學生政策，5 月暫停哈佛等多所大學國際生招生並削減科研經費，歐洲國家亦加速吸收頂尖人才，全球科研人才爭奪趨緊。

日本政府視此為「強化科技實力」的契機，推出專案計畫，擬接收超過 100 名海外研究人員，由大學及機構提供資助，首席研究員年薪 3000 萬日元、博士後 1500 萬日元、研究生 500 萬日元，資助期 3 年。

另據《日經新聞》報導，2026 財年預算已申請 17 億日元，總投入目標達 1000 億日元。目前，東京大學、京都大學等 11 所大學已入選國家支持項目，相關薪資和補貼已從上月開始發放。