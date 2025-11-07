search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

【Joe’s華爾街脈動】勞動市場震撼彈引發科技股猛烈拋售，粉碎市場信心

Joe Lu


驚人的裁員數據助燃美股大盤跌勢，避險情緒飆升，終結台股十週連漲紀錄。

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】勞動市場震撼彈引發科技股猛烈拋售，粉碎市場信心 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 11 月 6 日 美東時間


摘要
  • 全球股市急遽下挫，驚人的美國勞動市場數據完全蓋過先前對企業財報的關注，引發廣泛的避險潮。
  • 科技與 AI 股領跌美國市場，此跌勢直接轉化為台股的顯著下挫，中斷其十週的漲勢。
  • 投資者逃向政府公債避險，推升公債價格，導致殖利率下滑；市場對聯準會 12 月降息的押注急遽升高。
  • 一份顯示美國十月份裁員人數飆升至數十年高點的民間報告，成為市場反轉最主要且強力的催化劑。
  • 持續的美國政府關門因延遲官方數據而加劇不確定性，使市場對民間部門的報告高度敏感。

市場的主要論述已然突變，從對企業財報的選擇性關注，轉向對宏觀經濟惡化的普遍恐懼。(全文未完)

完整全文請見鉅亨號專欄_點此前往

立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

文章標籤

JoeLUTOP美股盤後趨勢分析

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty