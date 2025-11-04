台灣明年APEC峰會安全疑慮 中國外交部回應！

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-04 11:17

中國外交部近日駁斥了台灣對於明年由中國主辦的亞太經濟合作會議（APEC）安全問題的擔憂，強調台灣能否參與，取決於是否遵守既定慣例及「一中原則」。

中國外交部回應台灣明年APEC峰會安全疑慮 。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，這場將於明年 11 月在中國南部深圳舉行的 APEC 峰會，正值兩岸關係急劇惡化之際。中國持續派遣軍機與軍艦進入台灣周邊海空域，並拒絕與台灣總統賴清德對話，稱其為「分裂主義者」。

中國外交部則在回覆《路透》的書面聲明中指出，不存在任何安全問題。

聲明中寫道：「作為 2026 年 APEC 的東道國，中國將按照 APEC 規則和慣例履行主辦國義務，確保各方順利參與，不會出現任何問題。」

外交部並補充表示：「我們要強調，中華台北參與 APEC 活動的關鍵在於遵守『一個中國』原則和相關諒解備忘錄，而非任何安全疑慮。」

此外，台灣外交部國際組織司長孫儉元週六（1 日）在南韓出席本屆 APEC 峰會閉幕時表示，中國去年已就峰會所有與會者的安全問題作出書面保證。

他指出，台灣早在去年便已向中國詢問是否能獲得「平等對待」，並表達對與會人員安全的關切，同時提到其他「理念相近的夥伴」也有類似的擔憂。

孫儉元強調：「我們希望各方能敦促中方履行承諾，確保所有與會經濟體的安全與平等參與，不僅僅是台灣。」

《路透》指出，中國上一次主辦 APEC 峰會是在 2014 年，當時兩岸關係在時任總統馬英九的領導下相對良好，雙方簽署了具有里程碑意義的貿易與旅遊協議。