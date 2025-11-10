廣越、振大環球10月營收年增6成 Q4淡季不淡

成衣廠振大環球 ( 4441-TW ) 今 (10) 日公告 10 月營收 6.42 億元、年增 63%，呈現淡季不淡；羽絨衣代工廠廣越 ( 4438-TW ) 營收 19.9 億元，年增 62.4%，創歷史同期新高。

累計振大前 10 月營收 63.25 億元，年增 31.7%，超越去年全年，公司看好，電商客戶透過 AI 分析消費者習慣精準投放廣告、驅動高週轉銷售，此外，加上與網紅的合作策略發酵，均帶動訂單不斷追加，明年動能延續。

除了電商客戶外，振大也看好，美國最大運動通路商客戶，透過運動體驗的門市帶動消費成長，併購整合效益也可望在 2026 年發酵；此外，量販通路客戶 COSTCO 明年出貨量也會有所成長。

振大表示，依目前在手訂單，明年第一季展望正向、產能持續滿載，為滿足客戶對快單的強勁需求，越南產區將在明後二年持續擴充；同時，印尼產區預計將佔整體產能約 5%-10%，明年在新產能加入下，營運也可望成長。