鉅亨速報 - Factset 最新調查：特斯拉(TSLA-US)EPS預估下修至1.63元，預估目標價為450.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共44位分析師，對特斯拉(TSLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.65元下修至1.63元，其中最高估值3.03元，最低估值0.82元，預估目標價為450.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.03(3.03)
|3.8
|8.43
|11.46
|最低值
|0.82(0.82)
|0.8
|0.75
|0.84
|平均值
|1.66(1.68)
|2.2
|3.11
|4.17
|中位數
|1.63(1.65)
|2.26
|3.05
|3.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|990.27億
|1,430.70億
|1,764.21億
|2,099.61億
|最低值
|883.48億
|801.99億
|783.19億
|801.93億
|平均值
|950.04億
|1,092.22億
|1,315.26億
|1,544.35億
|中位數
|950.01億
|1,082.75億
|1,305.95億
|1,495.50億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.21
|1.63
|3.62
|4.30
|2.04
|營業收入
|315.36億
|538.23億
|814.62億
|967.73億
|976.90億
詳細資訊請看美股內頁：
特斯拉(TSLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 【量大強漲股整理】迎接11月，三大漲價題材股，被動元件、PCB誰接棒?
- AI洗牌全球富豪榜！馬斯克穩坐首富、祖克柏身家重挫
- 馬斯克最新大膽預測：很快人類所消費的數位內容都將由AI生成
- 馬斯克1兆美元薪酬方案面臨挑戰！大摩：若失敗特斯拉股票或下跌10％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇