search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：特斯拉(TSLA-US)EPS預估下修至1.63元，預估目標價為450.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共44位分析師，對特斯拉(TSLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.65元下修至1.63元，其中最高估值3.03元，最低估值0.82元，預估目標價為450.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.03(3.03)3.88.4311.46
最低值0.82(0.82)0.80.750.84
平均值1.66(1.68)2.23.114.17
中位數1.63(1.65)2.263.053.31

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值990.27億1,430.70億1,764.21億2,099.61億
最低值883.48億801.99億783.19億801.93億
平均值950.04億1,092.22億1,315.26億1,544.35億
中位數950.01億1,082.75億1,305.95億1,495.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.211.633.624.302.04
營業收入315.36億538.23億814.62億967.73億976.90億

詳細資訊請看美股內頁：
特斯拉(TSLA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTSLA

相關行情

台股首頁我要存股
特斯拉456.56+3.74%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty