鉅亨速報 - Factset 最新調查：麥格納國際集團(MGA-US)EPS預估上修至5.32元，預估目標價為50.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對麥格納國際集團(MGA-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.2元上修至5.32元，其中最高估值5.35元，最低估值5元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.35(5.4)
|6.31
|7.2
|7.45
|最低值
|5(4.98)
|5.45
|5.7
|7.45
|平均值
|5.27(5.2)
|5.93
|6.65
|7.45
|中位數
|5.32(5.2)
|5.95
|6.8
|7.45
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|418.80億
|432.28億
|439.82億
|458.38億
|最低值
|407.26億
|406.89億
|430.30億
|458.38億
|平均值
|415.03億
|420.43億
|433.44億
|458.38億
|中位數
|416.00億
|421.16億
|432.87億
|458.38億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.52
|5.04
|2.04
|4.23
|3.52
|營業收入
|326.77億
|361.93億
|378.55億
|428.29億
|428.43億
詳細資訊請看美股內頁：
麥格納國際集團(MGA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：麥格納國際集團MGA-US的目標價調升至49元，幅度約4.26%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至4.9元，預估目標價為60.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - ADREBR-US的目標價調升至11.81元，幅度約5.22%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brown & Brown, Inc.BRO-US的目標價調降至99.5元，幅度約3.4%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇