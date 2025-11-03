search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：麥格納國際集團(MGA-US)EPS預估上修至5.32元，預估目標價為50.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對麥格納國際集團(MGA-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.2元上修至5.32元，其中最高估值5.35元，最低估值5元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.35(5.4)6.317.27.45
最低值5(4.98)5.455.77.45
平均值5.27(5.2)5.936.657.45
中位數5.32(5.2)5.956.87.45

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值418.80億432.28億439.82億458.38億
最低值407.26億406.89億430.30億458.38億
平均值415.03億420.43億433.44億458.38億
中位數416.00億421.16億432.87億458.38億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.525.042.044.233.52
營業收入326.77億361.93億378.55億428.29億428.43億

詳細資訊請看美股內頁：
麥格納國際集團(MGA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSMGA

