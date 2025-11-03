鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-03 18:55

政府普發現金 1 萬元來了，8 家民營銀行同步搶搭政策熱潮，紛紛推出「加碼抽獎」及「入帳好禮」活動，祭出 iPhone 17 Pro、Switch 遊戲機、沖繩來回機票、刷卡金與現金獎等豐厚獎項，號召民眾「領現也能抽獎、入帳更能翻倍拿」，包括北富銀、中信、元大、永豐、玉山、台新、上海商銀、LINE Bank，各家銀行花招百出，將原本的 1 萬元普發紅包放大成最高可超過 10 萬元的驚喜好禮，掀起年底銀行圈一場「加碼大戰」。

普發1萬加碼大戰！8民營銀行大手筆送iPhone17、刷卡金 好康一次看。(圖:shutterstock)

一、台北富邦銀行

北富銀表示，11 月 17 日至 12 月 31 日期間，只要持金融卡至北富銀 ATM 提領普發現金，並於活動結束前綁定北富銀 LINE 官方帳號，即可參加抽獎，獎品包含 iPhone 17 Pro 256GB 手機、mo 幣 10,000 元、5,000 元、2,000 元、500 元等豐富獎項，在領現之餘還有機會把好禮帶回家。

針對北富銀存戶，12 月 31 日前選擇登記入帳至北富銀帳戶，即可獲得抽獎機會，最高可抽中現金一萬元，共有超過上千個現金獎項會於活動結束後統一抽出，並直接入帳至中獎者之北富銀帳戶，讓現金加倍、幸福也加倍。

二、中國信託銀行

中國信託商業銀行表示，自今年 11 月 17 日起至 12 月 31 日（實際日期以官網公告為準），只要持金融卡至中國信託銀行 ATM 領取普發現金，即可抽「Nintendo Switch 2 主機」加「瑪利歐賽車世界」同捆組，讓民眾領取普發現金之餘，還有機會抽到好禮。

另外，中信銀行再加碼提供 3 大好康，包括價值超過新臺幣 6000 元的優惠大禮包；首次綁定中信銀行 LINE 官方帳號送 OPENPOINT 50 點；以及 7-ELEVEN 指定商品買 2 送 2 獨家優惠。

三、永豐銀行

永豐銀行表示，至 12 月 31 日前，永豐銀行存戶透過永豐銀行 ATM 領取普發現金，即可抽台北－日本沖繩雙人來回機票（2 名）及大全聯 1 萬元禮券（5 名）；除 ATM 提領外，永豐銀行指出，本行客戶於政府公告網站選定「登記入帳」至永豐銀行帳戶（含數位帳戶大戶 DAWHO）並完成入帳，就有機會獲得小蜜豐金 Bee 16888 點（3 名）或遠東 SOGO 百貨 5000 元即享券（2 名）。

四、玉山銀行

玉山銀行宣布至今年 12 月 31 日前登記入帳至玉山銀行帳戶，綁定 LINE 官方帳號即可抽 iPhone 17 Pro、日幣十萬圓、刷卡金等好禮，符合玉山全新存戶資格者，首次且同時開立台幣與外幣數位帳戶，並在線上開戶輸入活動代碼「CASH10K」，完成任務享刷卡金 800 元加碼，限量 2 萬名。

五、台新銀行

台新銀行自 11 月 17 日至 12 月 14 日，可立即在 ATM 參加「天天加碼抽大獎」活動，活動期間將抽出超過 5000 名幸運得主，最高可獲得 10000 點台新 Point，新戶開立 Richart 數位帳戶，有機會獲得限量行動電源。台新銀行指出，民眾透過線上登記入帳台新帳戶，依照步驟完成登記，自 11 月 5 日至 12 月 14 日在網路或行動銀行領取活動券，並登記台新存款帳號，且在 12 月 31 日前成功入帳者，還可參與抽獎，台新將抽出 3 名幸運得主，各可獲得台新 Point10000 點。

六、元大銀行

自 2025 年 11 月 5 日至 2026 年 2 月 28 日，民眾只要在財政部「全民＋1 政府相挺」網站登記，將普發現金採「登記入帳」方式，指定登記入帳至「元大銀行台幣存款帳戶」，或是持元大銀行金融卡至全台「元大銀行 ATM」領現，即可參加抽獎，有機會抽中 1 萬元回饋金。

凡指定入帳至「元大銀行數位存款帳戶」，即可再享 10 萬元回饋金的加碼抽獎機會，最高一次能抱走 11 萬元現金，等於將政府普發的 1 萬元紅包放大成最高 12 萬元的大禮包，總獎金高達 50 萬元。

七、上海商業儲蓄銀行

上海商銀宣布推出「登記入帳抽 iPhone」活動，自 2025 年 11 月 05 日至 2026 年 01 月 31 日止，登記普發現金入帳至上海商銀帳戶，並完成 LINE 綁定即可參加抽獎，綁定入帳客戶用 Debit 卡消費，單筆滿千再獲得一次抽獎機會，期間新客戶開戶，並開通網銀，加碼五次抽獎機會。

八、LINE Bank