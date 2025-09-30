好想退！該「月領」還是「一次領」？勞保局一站式試算上線幫你算清楚

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-30 19:36

勞保老年給付及勞工退休金是許多勞工朋友退休後的重要生活保障，工作期間累計的勞保年資及勞工退休金，退休後可以領到多少錢？勞保局最新上線的「勞工保險老年給付與勞工退休金月退休金整合試算」服務（https://www.bli.gov.tw/0109187.html）讓您快速掌握，規劃退休生活更輕鬆。

（鉅亨網資料照）

勞保局指出，勞保老年給付及新制勞工退休金依不同年齡、年資條件，可以選擇一次領或按月領。為方便民眾試算不同情境下可領取的金額，勞保局全球資訊網「簡易試算」專區提供「勞保一次請領老年給付」、「勞保老年年金給付」及「勞工月退休金」試算服務，每年服務超過 155 萬人次，即日起更推出整合試算服務，進一步貼近民眾需求。 勞動部說明，許多受僱勞工會由公司同時投保勞保及提繳退休金，退休時可以分別請領勞保老年給付及勞工退休金，享有退休生活的雙重保障。

透過最新的一站式整合試算服務，只要在單一頁面輸入出生年度、預估請領年齡、平均月投保薪資、勞保年資及勞退預估個人專戶總額等資料，即可同步試算「勞保一次請領老年給付」、「勞保老年年金給付」及「勞工月退休金」金額，另搭配文字說明，協助民眾快速瞭解請領規定及給付計算方式。