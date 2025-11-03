鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-03 17:34

‌



主動式台股 ETF 近期績優表現吸引投資人關注！根據群益投信官網最新配息公告顯示，主動群益台灣強棒 ETF(00982A-TW) 將迎來第 2 次配息，本次每單位預估配發 0.334 元，優於前一次的 0.236 元。若以 11 月 3 日收盤價 14.84 元來推算，單次配息率約 2.25%，預估年化配息率 9%。本次除息日訂於 11 月 18 日，想參與 00982A 本次領息的投資人，最晚需在 11 月 17 日買進，收益分配發放日則訂於 12 月 12 日。

主動式也有年配9%！00982A送上驚喜紅包 配息加碼至0.334元。(圖：shutterstock)

財富管理專家表示，台股 ETF 成為國人投資標配，平均每 2 人就有 1 人透過台股 ETF 參與行情。在市值型、高息型之外，今年新增主動式 ETF，以經理人主動操作、投資組合透明的優勢，成為投資人的新寵。目前已有 5 檔台股主動式 ETF，其中，00982A 在績效與配息表現皆讓投資人驚豔。

‌



00982A 採質化與量化雙邏輯並重的選股策略，產業配置涵蓋全產業，大中小型股兼具，同時運用排除因子和增益因子進行持股的汰弱留強，使其更完整與精準掌握台股不同市值與不同類股的輪動表現。目前 00982A 擁有約 9.27 萬受益人，自掛牌以來含息報酬率已上漲約 50%，表現相當亮眼。

專家進一步說明，00982A 除了能幫助投資人爭取超額報酬，也擁有優異的配息表現。作為首檔配息的主動式 ETF，00982A 於今年 7 月配出 0.236 元，預估年化配息率逾 8%，更只花兩個交易日就完成填息，讓投資人息利雙收，11 月配息更創新高，每股配發 0.334 元，預估年化配息率 9%，在降息風當道之時，更顯難能可貴。

市場法人認為，大型 CSP 業者持續加大 AI 資本支出，台灣 AI 相關供應鏈將是最大受惠者。加上降息循環再起，台股有望在獲利、資金雙成長利多的帶動下繼續攻高。然而，台股近期籌碼較為凌亂，使得盤勢震盪加劇。投資人可透過能靈活因應市況、動態調整投組的台股主動式 ETF 來布局長期潛力股，同時掌握短線強勢動能股，一次掌握台股的多元成長契機。