鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估上修至27.49元，預估目標價為1000元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對雙鴻(3324-TW)做出2025年EPS預估：中位數由26.66元上修至27.49元，其中最高估值29.97元，最低估值21.39元，預估目標價為1000元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值29.97(29.97)57.5466.35
最低值21.39(21.39)36.8846.41
平均值26.78(26.41)45.6955.32
中位數27.49(26.66)45.7357.1

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值23,184,00034,610,69041,585,810
最低值21,495,00026,166,00029,869,000
平均值22,522,49029,896,23035,919,900
中位數22,526,50029,715,00034,653,890

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS21.2314.2814.6813.12
營業收入
(單位：新台幣千元)		15,778,90912,712,62913,856,99114,257,907

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3324/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
雙鴻1095+3.79%
美元/台幣30.830+0.26%

