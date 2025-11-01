鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估上修至26.66元，預估目標價為1000元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對雙鴻(3324-TW)做出2025年EPS預估：中位數由25.85元上修至26.66元，其中最高估值29.97元，最低估值21.39元，預估目標價為1000元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|29.97(29.97)
|57.54
|60.67
|最低值
|21.39(21.39)
|36.88
|42.17
|平均值
|26.41(26.14)
|44.48
|51.87
|中位數
|26.66(25.85)
|45.45
|49
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23,184,000
|33,171,680
|41,585,810
|最低值
|21,495,000
|26,100,630
|28,569,980
|平均值
|22,400,860
|29,187,060
|34,082,810
|中位數
|22,453,500
|29,474,580
|33,546,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|21.23
|14.28
|14.68
|13.12
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|15,778,909
|12,712,629
|13,856,991
|14,257,907
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3324/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
